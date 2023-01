Conferenza stampa Zanetti: «Lazio a tratti ingiocabile. Va affrontata così»

Conferenza stampa Zanetti, il tecnico dell’Empoli analizza alla vigilia la sfida di campionato contro la Lazio

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Empoli e la Lazio

SULLA LAZIO– «Normale che la Lazio, per quello che ha dimostrato, è una squadra centrata, a tratti ingiocabile, che abbina l’idea di calcio che tutti conosciamo del mister con tanti calciatori di talento. La Lazio è una squadra importante, è quasi superfluo parlarne. Non dobbiamo abbassarci troppo e portarci il pericolo in casa. Dobbiamo essere più cinici quando ci offriranno degli spazi e delle opportunità».

