Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria in trasferta sul Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN.

LA GARA – «Complimenti ai ragazzi. Dopo aver creato tante palle gol e finire sotto, si può offuscare la mente. Invece sono stati molto bravi quindi complimenti a loro».

ERIKSEN – «Eriksen? Io valuto la prestazione di tutti. Non mi piace soffermarmi sui singoli. E comunque oggi è stata una prestazione positiva, sia per quanto prodotto sia per la forza di rimontare dopo una delusione cocente».

SALUTE DELL’INTER – «Siamo con l’elmetto e sott’acqua. Ci sono delle partite in cui bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo. E i ragazzi lo stanno imparando. Le scorie della partita contro lo Shakhtar erano nella testa e nelle gambe. Quindi sono stati veramente bravi a ribaltare il risultato, che era nettamente ingiusto».

PIANO B – «Il piano B è la difesa a quattro? La mia era una battuta il piano B. Il piano B sono le sostituzioni, per tutti gli allenatori. Quando lo fai, dai più spazio all’improvvisazione. Al tempo stesso, squilibri la situazione per cercare di mescolare le carte. Devi avere anche a disposizione tutti per poterlo fare. Se poi ci sono infortunati o giocatori fuori forma o giocatori a scaldare la panchina non lo puoi fare. Dall’esterno ci sono dei giudizi, ma chi sta dentro non può dire tutto».

BARELLA – «E’ giovane e ha qualità importanti. Ha bisogno, a volte, di autodisciplinarsi, perché ha talmente tante energie che a volte commette delle ingenuità. Due anni fa era a Cagliari, sta crescendo in maniera importante. Questi sono prospetti da top player, noi dobbiamo lavorarci sopra e innalzare il loro livello, in modo tale che possano lasciare il segno in carriera, ovvero vincere qualcosa».

SCUDETTO – «Ci sono valutazioni da fare in maniera obiettiva. Da fuori si vedono situazioni che non sono reali, ma va bene così».

MERCATO – «L’importante è che io e la società sappiamo le problematiche e le difficoltà che abbiamo condiviso e accettato a inizio percorso. Sapevamo ci sarebbero state situazioni non ottimali, ma abbiamo condiviso situazioni problematiche. Andiamo avanti, sperando che si possa migliorare qualcosa. Magari, qualche giocatore che può andare a giocare che vada a giocare, così da poter diventare più snelli e funzionali a ciò che vogliamo».