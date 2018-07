Conte-Chelsea volano gli stracci: l’allenatore fa causa ai Blues

Antonio Conte vuole citare in giudizio il Chelsea, reo di averlo licenziato troppo tardi

Il Chelsea vuole fare causa ad Antonio Conte o è l’allenatore leccese che vuole fare causa al Chelsea? Da qualsiasi prospettiva si guardi la vicenda, una cosa risulta lampante. Tra l’allenatore ed il suo ex club stanno volando gli stracci come nei peggiori divorzi. Secondo quanto rivelato dal Times infatti, sarebbe l’ex ct a citare in giudizio i Blues. Alla base di questa decisione, la tempistica dell’esonero: la comunicazione del licenziamento, arrivata la scorsa settimana, è ritenuta tardiva dai legali di Conte, secondo i quali questo ritardo gli avrebbe impedito di trovare un’altra panchina, costringendolo a un periodo di inattività forzata.

Un danno di immagine e lavorativo, per questo il tecnico è pronto a fare causa dal Chelsea per avere un risarcimento, oltre all’ingaggio ancora da percepire. Conte non intende darsi per vinto e vuole scucire fino all’ultimo centesimo dalle tasche del potente Roman Abramovich. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Sarri, rischia di costare carissimo al patron russo.