Conte, frecciatina alla Juve? «Gli altri stanno in vacanza» – VIDEO

Antonio Conte parla dopo la vittoria della sua Inter sul Leverkusen, che vale la semifinale di Europa League. La frecciatina alla Juve

Dopo aver battuto il Bayer Leverkusen, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico dell’Inter non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina alla Juve, eliminata agli ottavi dal Lione.

«Non è da tutti. Ricordiamo che gli altri stanno in vacanza e noi siamo qui che abbiamo voglia di lottare a dare soddisfazioni» ha dichiarato l‘allenatore nerazzurro.