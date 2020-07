Conte: «Inizio a rivedere il vero Sanchez» – VIDEO

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha commentato il periodo positivo di Alexis Sanchez dopo il match contro la Spal

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha così commentato il buon stato di forma di Alexis Sanchez in conferenza stampa dopo il match contro la Spal:

«Sanchez veniva da due anni non buonissimi giocati nello United. Per loro era quindi un pò un giocatore perso. Io lo conoscevo molto bene. Lui è venuto e si è messo in gioco. Ha avuto la sfortuna di rompersi la caviglia. Adesso sta bene e sta prendendo sempre più padronanza: ricomincio a rivedere il vero Sanchez».