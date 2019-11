Conte, torna il sorriso: «Bravi anche in Champions» – VIDEO

Conte, il tecnico dei neroazzurri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la rimonta contro il Verona

Un Antonio Conte molto soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa al termine della gara vinta in rimonta contro il Verona.

«Anche in Champions abbiamo dimostrato di poter guardare negli occhi squadre importanti come il Barcellona e il Dortmund. Ci sono step da fare per crescere ma in questi quattro mesi abbiamo lavorato tanto. Ringrazio i miei calciatori e nelle persone che lavorano all’Inter per la disponibilità».