Conte: «Kulusevski? In prestito, ma come se fosse un affare già fatto»

Le parole dell’allenatore del Tottenham sul giocatore in prestito dalla Juventus: «Kulusevski è di fatto un calciatore del Tottenham»

Intervistato in conferenza Stampa in attesa della gara con il Liverpool, Antonio Conte ha parlato di Dejan Kulusevski. Lo svedese è in prestito oneroso agli Spurs, che diventerà obbligo di riscatto per 35 milioni al raggiungimento di determinate condizioni.

«Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%».