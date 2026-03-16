Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione

Conte Napoli, dall’incontro con De Laurentiis e Manna prenderà il via il piano d’azione per la prossima stagione. Ecco il futuro del tecnico azzurro

Antonio Conte e il Napoli sembrano destinati a proseguire il loro sodalizio per la terza stagione consecutiva, rispettando il contratto siglato nel giugno 2024. Un traguardo affatto scontato per il tecnico leccese. Per Aurelio De Laurentiis, invece, la continuità e la programmazione rappresentano la normalità: archiviata la disastrosa parentesi della stagione post-scudetto 2023, il presidente è tornato a blindare la guida tecnica del suo progetto, arricchendo un parterre di allenatori che ha già visto sfilare nomi del calibro di Benitez, Sarri, Ancelotti e Spalletti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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L’obiettivo Champions League: la base per programmare

Attualmente terzo in classifica alla vigilia della trasferta di Cagliari e prossimo allo scontro diretto del 6 aprile al Maradona contro il Milan, il Napoli viaggia spedito verso il ritorno in Champions League. Forte di un vantaggio di 8 punti sulla Roma, 6 sulla Juventus e 5 sul Como, la squadra ha superato brillantemente i problemi fisici di inizio anno. Centrare l’accesso all’Europa che conta è vitale: trattandosi di un club che si autofinanzia, sprovvisto dei capitali dei fondi esteri e ancora in attesa di uno stadio di proprietà, gli introiti UEFA sono imprescindibili per mantenere intatte le ambizioni sportive.

Mercato: linea verde e acquisti mirati

Le strategie per la prossima estate ruotano attorno a un pilastro fondamentale: il ringiovanimento della rosa. Attualmente, il Napoli vanta la squadra più esperta della Serie A (età media di 28 anni), con i soli Gilmour, Gutierrez, Hojlund, Alisson, Vergara e Giovane a rappresentare il blocco under 25.

Il ds Manna dovrà gestire situazioni delicate:

I riscatti confermati: Resteranno in azzurro Hojlund e Alisson.

Resteranno in azzurro Hojlund e Alisson. I nodi da sciogliere: Da valutare il futuro dei veterani Lukaku (33 anni) e Juan Jesus (35), la scadenza nel 2027 di Anguissa, e soprattutto le posizioni di Lucca e Lang, costati 70 milioni ma ceduti in prestito a gennaio per volontà dello stesso Conte.

Da valutare il futuro dei veterani Lukaku (33 anni) e Juan Jesus (35), la scadenza nel 2027 di Anguissa, e soprattutto le posizioni di Lucca e Lang, costati 70 milioni ma ceduti in prestito a gennaio per volontà dello stesso Conte. Gli obiettivi in entrata: La società andrà alla ricerca di un terzino destro, un centrocampista, un esterno offensivo e, possibilmente, un difensore centrale.

Il piano d’azione definitivo prenderà forma durante il decisivo vertice tra De Laurentiis, Conte e Manna, previsto non appena la qualificazione in Champions sarà aritmetica.