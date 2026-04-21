Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio

Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione tra il tecnico e De Laurentiis non riguarda solo la Nazionale! Il punto

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli continua a restare un tema aperto. Secondo il Corriere dello Sport, la sconfitta interna contro la Lazio ha riacceso dubbi, riflessioni e divisioni attorno alla posizione del tecnico, proprio nel momento in cui il club è ancora impegnato a blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Il quotidiano sottolinea come, per la prima volta negli ultimi due campionati, al Maradona si siano sentiti anche alcuni fischi, seppur isolati, in un contesto in cui la priorità dell’ambiente resta comunque quella di chiudere la stagione centrando l’obiettivo europeo. Lo scenario economico e tecnico del Napoli, secondo il giornale, dipende infatti in modo diretto dall’accesso alla coppa più importante, soprattutto considerando il livello degli investimenti già sostenuti nelle ultime stagioni.

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Conte Napoli, le parole di De Laurentiis e la replica dell’allenatore

Il nodo principale, però, riguarda il rapporto tra Conte e il club. Il Corriere dello Sport richiama le parole di Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi aveva spiegato di aspettarsi una decisione chiara e tempestiva dal suo allenatore, escludendo l’ipotesi di un addio improvviso all’ultimo momento. Dopo la sconfitta con la Lazio, Conte ha scelto una linea prudente, ribadendo di non voler replicare pubblicamente al presidente e di voler rimandare ogni discorso al momento opportuno, mantenendo il focus sulla corsa Champions. Sempre secondo il quotidiano, il tema centrale non sarebbe tanto l’eventuale pista Nazionale, quanto piuttosto la sintonia tra le idee del tecnico e i piani futuri della società. È proprio su questa convergenza, sportiva e progettuale, che si giocherà la possibilità di andare avanti insieme.

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Conte Napoli, tra permanenza e possibili alternative per la panchina

Il Corriere dello Sport evidenzia anche come a Napoli il dibattito sia ormai diviso tra chi vorrebbe dare continuità al ciclo di Conte, legato al club fino al 2027, e chi invece considera possibile una svolta dopo una stagione più complessa del previsto. In quest’ottica, il quotidiano parla anche di eventuali alternative da tenere sullo sfondo qualora non si arrivasse a una conferma, citando profili come Roberto Mancini, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Al momento, però, non risulta alcuna decisione definitiva: il passaggio chiave sarà il confronto tra Conte, De Laurentiis e il management azzurro, previsto quando il traguardo Champions sarà più vicino o acquisito. Fino ad allora, il futuro del Napoli resterà inevitabilmente legato al nome del suo allenatore.