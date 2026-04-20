Conte Napoli, mai così male! Il record negativo stabilito con la Lazio: finale di stagione sotto esame

Conte Napoli, mai così male! Sarà la peggior stagione di sempre del tecnico salentino, che stabilisce un nuovo record negativo contro la Lazio

La stagione del Napoli di Antonio Conte si sta trasformando in un finale amaro, almeno sul piano dei numeri. La Gazzetta dello Sport ha sintetizzato il momento con un titolo eloquente, «Conte mai così male», sottolineando come l’attuale campionato sia destinato a diventare il peggiore della carriera del tecnico salentino in Serie A dal punto di vista del bottino finale. Secondo il quotidiano, anche vincendo le ultime cinque partite gli azzurri arriverebbero a quota 81 punti, un dato inferiore agli 82 raccolti da Conte nella sua precedente peggior stagione italiana su una panchina di vertice. Resta aperta la possibilità di chiudere al secondo posto, ma il dato statistico conferma comunque una flessione rispetto agli standard abituali di un allenatore che in carriera ha quasi sempre lottato per il vertice fino in fondo.

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Conte Napoli, il ko con la Lazio e i segnali più preoccupanti

A rendere ancora più pesante il quadro è stata soprattutto la sconfitta interna contro la Lazio, descritta dalla stessa Gazzetta come una delle prestazioni più deludenti della stagione. Il Napoli ha perso 2-0 al Maradona senza mai tirare nello specchio della porta, un dato che il quotidiano ha indicato come il primo caso del genere in casa in Serie A da oltre vent’anni. Anche le cronache della gara confermano una squadra poco brillante, incapace di reagire e mai realmente entrata in partita contro i biancocelesti. Per Conte, da sempre molto esigente sul piano dell’intensità e dell’atteggiamento, questo aspetto pesa forse ancora più del risultato stesso. Il passaggio in Champions League non è ancora blindato e il tecnico dovrà ora ritrovare energia mentale e competitiva nel gruppo per evitare un finale in ulteriore frenata.

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Conte Napoli, serve una reazione immediata per salvare il finale

Il finale di campionato diventa quindi decisivo per difendere almeno l’onore sportivo di una squadra che un anno fa aveva conquistato lo scudetto e che oggi si trova a inseguire certezze nuove. La Gazzetta dello Sport evidenzia anche un altro elemento critico: le sconfitte in campionato sono già salite a sette, mentre nella passata stagione il Napoli aveva chiuso con appena quattro ko. Negli ultimi giorni, inoltre, una parte della tifoseria ha ripreso a criticare apertamente Conte dopo la prova contro la Lazio, segnale di una tensione crescente attorno alla squadra. Il tecnico, però, resta il riferimento centrale del progetto e proverà a usare proprio questo momento difficile per rimettere il gruppo in carreggiata. Chiudere almeno al secondo posto sarebbe il minimo per limitare i danni e ridare una cornice più dignitosa a una stagione che, numeri alla mano, si è rivelata molto più complicata del previsto.