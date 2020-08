Convocati Barcellona Champions League: assenti Vidal e Busquets per via della squalifica, assenti anche Umtiti e Dembélé

Il Barcellona, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Napoli. Non ci saranno Vidal e Sergio Busquets per via della squalifica, assenti Dembélé e Umtiti.

Ecco la lista completa:

Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, R. Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis e Jandro