Convocati Barcellona-Inter: out Nainggolan

Il tecnico dei nerazzurri Spalletti ha diramato la lista dei convocati. Convocati Barcellona-Inter: ecco l’elenco del club di Suning

L’Inter affronterà il Barcellona domani sera alle 21 presso lo stadio Camp Nou. Il club nerazzurro dovrà fare a meno di Radja Nainggolan: il centrocampista dell’Inter salterà il match contro i blaugrana, assenza pesante per Spalletti. Provano a recuperare invece Marcelo Brozovic e Ivan Perisic: i due croati sono ancora in bilico e in mattinata si sono allenati a parte ma nel frattempo Spalletti ha deciso di inserirli nell’elenco. Convocati Barcellona-Inter: ecco la lista nerazzurra.

In vista del Matchday 03 di UEFA Champions League, in programma al Camp Nou contro il Barcellona mercoledì 24 ottobre alle 21.00, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori. Ecco l’elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni; Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar; Centrocampisti: 8 Vecino, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic; Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.