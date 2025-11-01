 Convocati Cremonese, la lista ufficiale di Davide Nicola in vista del match contro la Juve - Calcio News 24
Connect with us

Cremonese News

Convocati Cremonese, la lista ufficiale di Davide Nicola in vista del match contro la Juve

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 minuti ago

on

By

Nicola

Convocati Cremonese: la lista ufficiale di Nicola per la sfida contro la Juve

La Cremonese si prepara a vivere una serata di grande calcio allo stadio Giovanni Zini, dove affronterà la Juventus nel posticipo della decima giornata di Serie A 2025/26. Il tecnico Davide Nicola ha diramato la lista ufficiale dei convocati della Cremonese, pronti a sfidare la nuova Juve di Luciano Spalletti, al debutto sulla panchina bianconera. Una gara che vale tanto, sia per la classifica che per il morale.

Convocati Cremonese: le scelte di Nicola

L’allenatore grigiorosso dovrà fare a meno di un elemento chiave del suo attacco: Antonio Sanabria non recupera dal problema al polpaccio accusato contro l’Atalanta e non figura tra i convocati della Cremonese. Una perdita pesante per Nicola, che dovrà reinventare il reparto offensivo. Buone notizie, invece, arrivano dal centrocampo: Mattia Valoti torna a disposizione e rappresenta un’importante alternativa per qualità e inserimenti.

Il tecnico punterà sull’esperienza di Jamie Vardy, affiancato dalla fantasia di Franco Vazquez, per provare a impensierire la difesa juventina. L’obiettivo è chiaro: fermare la corazzata bianconera e allungare sulla zona retrocessione.

La sfida allo Zini

La Cremonese troverà di fronte una Juventus ferita, ma rinvigorita dal successo per 3-1 contro l’Udinese e dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, chiamato a sostituire Igor Tudor. I bianconeri arrivano però in piena emergenza, con diverse assenze pesanti: Bremer, Yildiz, Kelly e Cabal sono out. Una situazione che i grigiorossi proveranno a sfruttare per strappare punti preziosi davanti al pubblico di casa.

Convocati Cremonese per la Juve

Ecco l’elenco ufficiale dei giocatori a disposizione di Davide Nicola per la sfida contro la Juventus:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava
Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
Centrocampisti: Barbieri, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Bondo, Lordkipanidze
Attaccanti: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli

Una partita che promette intensità e spettacolo: la Juventus cerca la seconda vittoria consecutiva per inaugurare al meglio l’era Spalletti, mentre la Cremonese di Nicola, spinta dal calore dello Zini, sogna l’impresa e punta a confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45: allo Zini, i convocati della Cremonese sono pronti a dare battaglia.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A 

Related Topics:

Cremonese News

Conferenza stampa Nicola pre Cremonese Juventus: «Contro Spalletti servirà coraggio, il pubblico sarà il nostro motore. Bonazzoli e Vardy insieme? Ecco cosa stiamo pensando»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

17 ore ago

on

31 Ottobre 2025

By

Nicola
Continue Reading

Juventus News

Convocati Juve per la partita contro la Cremonese: ecco le scelte di Spalletti per il match dello Zini: due assenze importanti!

Avatar di Andrea Bargione

Published

20 ore ago

on

31 Ottobre 2025

By

Classifica assist Serie A
Continue Reading