Convocati Cremonese, la lista ufficiale di Davide Nicola in vista del match contro la Juve - Calcio News 24

Convocati Cremonese: la lista ufficiale di Nicola per la sfida contro la Juve

La Cremonese si prepara a vivere una serata di grande calcio allo stadio Giovanni Zini, dove affronterà la Juventus nel posticipo della decima giornata di Serie A 2025/26. Il tecnico Davide Nicola ha diramato la lista ufficiale dei convocati della Cremonese, pronti a sfidare la nuova Juve di Luciano Spalletti, al debutto sulla panchina bianconera. Una gara che vale tanto, sia per la classifica che per il morale.

Convocati Cremonese: le scelte di Nicola

L’allenatore grigiorosso dovrà fare a meno di un elemento chiave del suo attacco: Antonio Sanabria non recupera dal problema al polpaccio accusato contro l’Atalanta e non figura tra i convocati della Cremonese. Una perdita pesante per Nicola, che dovrà reinventare il reparto offensivo. Buone notizie, invece, arrivano dal centrocampo: Mattia Valoti torna a disposizione e rappresenta un’importante alternativa per qualità e inserimenti.

Il tecnico punterà sull’esperienza di Jamie Vardy, affiancato dalla fantasia di Franco Vazquez, per provare a impensierire la difesa juventina. L’obiettivo è chiaro: fermare la corazzata bianconera e allungare sulla zona retrocessione.

La sfida allo Zini

La Cremonese troverà di fronte una Juventus ferita, ma rinvigorita dal successo per 3-1 contro l’Udinese e dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, chiamato a sostituire Igor Tudor. I bianconeri arrivano però in piena emergenza, con diverse assenze pesanti: Bremer, Yildiz, Kelly e Cabal sono out. Una situazione che i grigiorossi proveranno a sfruttare per strappare punti preziosi davanti al pubblico di casa.

Convocati Cremonese per la Juve

Ecco l’elenco ufficiale dei giocatori a disposizione di Davide Nicola per la sfida contro la Juventus:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava

Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino

Centrocampisti: Barbieri, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Bondo, Lordkipanidze

Attaccanti: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli

Una partita che promette intensità e spettacolo: la Juventus cerca la seconda vittoria consecutiva per inaugurare al meglio l’era Spalletti, mentre la Cremonese di Nicola, spinta dal calore dello Zini, sogna l’impresa e punta a confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45: allo Zini, i convocati della Cremonese sono pronti a dare battaglia.

