Convocati Cremonese, la lista ufficiale di Davide Nicola in vista del match contro la Juve - Calcio News 24

Cremonese News
Convocati Cremonese, la lista ufficiale di Davide Nicola in vista del match contro la Juve
Convocati Cremonese: la lista ufficiale di Nicola per la sfida contro la Juve
La Cremonese si prepara a vivere una serata di grande calcio allo stadio Giovanni Zini, dove affronterà la Juventus nel posticipo della decima giornata di Serie A 2025/26. Il tecnico Davide Nicola ha diramato la lista ufficiale dei convocati della Cremonese, pronti a sfidare la nuova Juve di Luciano Spalletti, al debutto sulla panchina bianconera. Una gara che vale tanto, sia per la classifica che per il morale.
Convocati Cremonese: le scelte di Nicola
L’allenatore grigiorosso dovrà fare a meno di un elemento chiave del suo attacco: Antonio Sanabria non recupera dal problema al polpaccio accusato contro l’Atalanta e non figura tra i convocati della Cremonese. Una perdita pesante per Nicola, che dovrà reinventare il reparto offensivo. Buone notizie, invece, arrivano dal centrocampo: Mattia Valoti torna a disposizione e rappresenta un’importante alternativa per qualità e inserimenti.
Il tecnico punterà sull’esperienza di Jamie Vardy, affiancato dalla fantasia di Franco Vazquez, per provare a impensierire la difesa juventina. L’obiettivo è chiaro: fermare la corazzata bianconera e allungare sulla zona retrocessione.
La sfida allo Zini
La Cremonese troverà di fronte una Juventus ferita, ma rinvigorita dal successo per 3-1 contro l’Udinese e dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, chiamato a sostituire Igor Tudor. I bianconeri arrivano però in piena emergenza, con diverse assenze pesanti: Bremer, Yildiz, Kelly e Cabal sono out. Una situazione che i grigiorossi proveranno a sfruttare per strappare punti preziosi davanti al pubblico di casa.
Convocati Cremonese per la Juve
Ecco l’elenco ufficiale dei giocatori a disposizione di Davide Nicola per la sfida contro la Juventus:
Portieri: Audero, Silvestri, Nava
Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
Centrocampisti: Barbieri, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Bondo, Lordkipanidze
Attaccanti: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli
Una partita che promette intensità e spettacolo: la Juventus cerca la seconda vittoria consecutiva per inaugurare al meglio l’era Spalletti, mentre la Cremonese di Nicola, spinta dal calore dello Zini, sogna l’impresa e punta a confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite.
Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45: allo Zini, i convocati della Cremonese sono pronti a dare battaglia.
LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A
Conferenza stampa Nicola pre Cremonese Juventus: «Contro Spalletti servirà coraggio, il pubblico sarà il nostro motore. Bonazzoli e Vardy insieme? Ecco cosa stiamo pensando»
Convocati Juve per la partita contro la Cremonese: ecco le scelte di Spalletti per il match dello Zini: due assenze importanti!
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...