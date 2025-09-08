Convocati Italia, Gattuso ha fatto la sua scelta: clamorosa decisione di quel calciatore! - Calcio News 24

Convocati Italia, Gattuso ne chiama 23 per la sfida contro Israele. La situazione

Sono 23 i convocati dell’Italia per il match di questa sera contro Israele, gara valida per il gruppo I delle qualificazioni UEFA alla Coppa del Mondo 2026. A guidare gli azzurri è il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che ha effettuato una modifica rispetto alla precedente sfida contro l’Estonia. Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45 a Debrecen, in Ungheria, sede scelta per motivi di sicurezza.

Tra i convocati Italia, spicca l’assenza di Mattia Zaccagni. L’attaccante della Lazio ha riportato una contusione durante la partita contro l’Estonia e non ha preso parte all’allenamento collettivo ieri a Coverciano. Le sue condizioni non sono migliorate, tanto da costringerlo al forfait. Zaccagni ha svolto soltanto lavoro in palestra e non sarà della partita contro Israele.

Al suo posto entra tra i convocati dell’Italia Daniel Maldini, trequartista dell’Atalanta, che aveva assistito dalla tribuna all’ultima gara. La sua chiamata rappresenta una nuova opportunità in chiave azzurra, soprattutto per un reparto offensivo che cerca continuità e qualità.

Restano invece fuori, come nella precedente gara, tre calciatori: il portiere Marco Carnesecchi (Atalanta), il difensore Giovanni Leoni (Liverpool) e il centrocampista Giovanni Fabbian (Bologna). Nessuna sorpresa da parte di Gattuso su questi esclusi, che continueranno a lavorare in gruppo.

Ecco l’elenco completo dei convocati Italia:

Portieri – Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori – Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti – Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella

Attaccanti – Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Maldini

Situazione nel Gruppo I

La classifica del Gruppo I vede la Norvegia in testa con 12 punti in 4 partite, seguita da Israele a 9. L’Italia si trova al terzo posto con 6 punti, ma ha disputato una gara in meno. Completano il gruppo Estonia (3 punti) e Moldavia (0 punti).

Il programma di giornata:

Stasera ore 20:45: Israele – Italia

Israele – Italia Domani ore 20:45: Norvegia – Moldavia

Con questa formazione e i nuovi convocati Italia, Gattuso spera di rilanciare gli azzurri nella corsa verso i Mondiali 2026.