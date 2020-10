Convocati Juventus Barcellona: c’è Bonucci. Quattro gli assenti

Convocati Juventus per il Barcellona: c’è Bonucci, quattro assenti nella lista di Andrea Pirlo per il match di Champions League

La Juventus ha svelato i convocati per la partita di Champions League contro il Barcellona. Grande novità nella lista di Pirlo. Presente Bonucci, che prova a recuperare in extremis per la sfida.

Tra gli assenti, invece, figurano gli infortunati Alex Sandro, Chiellini, de Ligt e Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus.