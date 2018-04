Convocati Juventus-Napoli: out solo Ghoulam per Sarri

Convocati Juventus-Napoli, sono 23 i calciatori selezionati da Maurizio Sarri per la sfida dell’Allianz Stadium: out il solo Faouzi Ghoulam

Convocati Juventus-Napoli, buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico partenopeo avrà a disposizione l’intera rosa per lo scontro scudetto contro la formazione di Massimiliano Allegri, in programma domani alle 20,45 e valido per la 34^ giornata di Serie A 2017/2018, tranne il lungodegente Faouzi Ghoulam.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Maurizio Sarri per il big match di Torino: Rafael, Reina, Sepe, Albiol, Tonelli, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio, Mario Rui, Diawara, Jorginho, Allan, Zielinski, Hamsik, Rog, Machach, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Ounas.