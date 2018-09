Convocati Juventus per la sfida di domani al Napoli: nella lista di Massimiliano Allegri ci sono 20 giocatori

Convocati Juventus: meno di 24 ore alla partita di cartello in programma allo Stadium contro il Napoli e attesa crescente nel capoluogo piemontese per quello che si presenta come la prima sfida scudetto della stagione. Intanto, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, dopo essere intervenuto in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani. Sono 20 i giocatori della Juve per la sfida agli azzurri di Carlo Ancelotti: tra essi non figurano gli infortunati Spinazzola, De Sciglio e Khedira, oltre allo squalificato Douglas Costa (anche infortunato).

Ecco la lista completa dei convocati da Allegri per la partita in programma domani contro il Napoli:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Emre Can, Matuidi, Bentancur.

Attaccanti: Roanaldo, Dybala, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.