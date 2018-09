Allegri punge il Napoli: «Conta più per loro che per noi»

Vigilia di Juventus-Napoli, grande attesa per il big match dell’Allianz Stadium: le parole di Massimiliano Allegri

Reduce dalla vittoria col Bologna, la Juventus è attesa domani dalla sfida con il Napoli di Carlo Ancelotti. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato così il big match dell’Allianz Stadium: «Sarà una bella partita, conterà più per loro che per noi dal punto di vista della classifica. il Napoli non ha cambiato calciatori ma hanno cambiato allenatore: Ancelotti ha vinto in Italia e all’estero, la squadra sta prendendo le sembianze del suo allenatore. Noi dobbiamo riscattare la sconfitta della scorsa stagione e siamo in un buon momento». Poi su Paulo Dybala: «Devo fare delle scelte, deciderò dopo l’allenamento di oggi: martedì giocheremo un’altra partita importante».

Massimiliano Allegri poi continua: «Il Napoli è tre punti dietro, l’Inter si sta riprendendo mentre Milan e Roma sono ancora indietro. Vincere è sempre difficile, per noi sarà l’ennesima sfida. Il Napoli in campo si difende diversamente rispetto lo scorso anno, mentre nella fase offensiva gioca come sappiamo, i calciatori si conoscono». Sulla formazione: «Giocano Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Poi Pjanic, Mandzukic, Matuidi e Ronaldo: per gli altri arrangiatevi». Infine, una battuta sul modulo: «E’ possibile che giochiamo con un centrocampo a due, oppure a quattro: dipende molto anche da chi giocherà in attacco e dalle caratteristiche dei singoli».