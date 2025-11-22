Convocati Lazio Lecce, le scelte di Maurizio Sarri per la sfida della dodicesima giornata! Tra conferme e ritorni importanti ecco la decisione su Castellanos e Dele-Bashiru

Lazio News
Convocati Lazio Lecce, le scelte di Maurizio Sarri per la sfida della dodicesima giornata! 21 i giocatori chiamati, con alcune assenze e un rientro chiave
Alla vigilia della sfida contro il Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A, la Lazio ha diramato la lista dei convocati per la partita. Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo approccio metodico e per la gestione attenta delle rotazioni, ha confermato alcune scelte e registrato un rientro importante.
Tra le scelte di Sarri spiccano la presenza di Tavarez e l’assenza di Dele-Bashiru. Con Belahyane, Basic, Cataldi e Vecino a completare il reparto di centrocampo con Guendouzi, il tecnico biancoceleste ha rinforzato la mediana per affrontare l’impegno con il Lecce.
In attacco, l’assenza di Castellanos si fa sentire, con il solo Pedro come alternativa al tridente composto da Zaccagni, Noslin e Dia.
LA LISTA COMPLETA
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Lazzari, Marusic.
Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Dia.
