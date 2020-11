Convocati Olanda: due “italiani” per De Boer in Nations League

L’Olanda affronterà le gare di Nations League con Bosnia e Polonia e l’amichevole contro la Spagna. De Boer si affida a due “italiani”

Si avvicina la sosta per le nazionali con tanti calciatori di Serie A impegnati in Europa e in giro per il mondo. L’Olanda è avversaria dell’Italia nel gruppo di Nations League e De Boer ha diramato la lista dei convocati.

Ci sono gli “italiani” Hans Hateboer (Atalanta) e De Vrij (Inter) nella lista dei 25 convocati per gli impegni internazionali.