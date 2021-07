Convocati Roma, esclusioni eccellenti: Mourinho fa fuori Pedro

Jose Mourinho ha fatto le sue scelte per il primio giorno di allenamento a Trigoria: otto calciatori esclusi per scelta tecnica

Oggi è stato il grande giorno di Jose Mourinho: conferenza stampa come al solito piena di spunti quella del portoghese che ha spiegato il suo obiettivo in giallorosso.

Intanto c’è l’ufficialità delle prime scelte per l’allenamento odierno: fuori dalla lista per scelta tecnica Pedro, Kluivert, Fazio, Santon, Pastore, Nzonzi Olsen e Coric. Come riporta Sky Sport, i calciatori non arriveranno a Trigoria dopo una lettera della società che spiega la scelta.