Calcio Estero
Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay?
Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay? La decisione sul centrocampista del Napoli
La Scozia ha diramato le convocazioni ufficiali per le amichevoli di marzo. La formazione britannica è già matematicamente qualificata al prossimo prestigioso Mondiale, potendo così affrontare le sfide con estrema serenità.
Il commissario tecnico Steve Clarke ha deciso di sfruttare questi due impegni ravvicinati per testare ulteriormente la rosa. Nell’elenco del selezionatore spiccano diversi talenti che militano attualmente nel nostro campionato.
Sono stati infatti chiamati i giocatori del Napoli Gilmour e McTominay. Presenti anche il centrocampista in forza al Bologna Ferguson e l’attaccante del Torino Che Adams.
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Portieri:
Scott Bain, Angus Gunn, Liam Kelly
Difensori:
Grant Hanley, Jack Hendry, Dom Hyam, Ross McCrorie, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney
Centrocampisti:
Ryan Christie, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Andy Irving, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lennon Miller
Attaccanti:
Ché Adams, Tommy Conway, Findlay Curtis, Lyndon Dykes, George Hirst.