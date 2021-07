Lucas Paquetà decide la sfida di Copa America del Brasile contro il Cile: ora il Perù di Gianluca Lapadula in semifinale

Il Brasile conferma le aspettative della vigilia e batte il Cile nei quarti di finale di Copa America. Basta l’1-0 contro i cileni grazie al gol dell’ex Milan Lucas Paquetà.

In semifinale il Brasile incontrerà il Perù di un Gianluca Lapadula in formissima: incaici vittoriosi per 7-6 dopo i calci di rigore con la doppietta dell’attaccante del Benevento nei tempi regolamentari. Dall’altro lato del tabellone Argentina-Ecuador e Uruguay-Colombia.