Cristiano Ronaldo sarà a riposo in Juve-Spal: il portoghese potrebbe non essere convocato per il match di Coppa Italia

La Juve scende in campo contro la Spal in Coppa Italia per i quarti della competizione. Andrea Pirlo farà turnover: in attacco sarà spazio a Kulusevski e Morata. Non ci sarà infatti Cristiano Ronaldo, che riposerà per poi tornare in campionato.

Come spiega la Repubblica, il portoghese potrebbe addirittura non essere convocato per il match.