Coppa Italia, deciso il nome per l’arbitro della finale? Ecco il principale favorito

Coppa Italia, si va verso la designazione arbitrale per la finale tra Milan e Bologna: ecco il grande favorito

Secondo La Gazzetta dello Sport, la designazione per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma il 14 maggio all’Olimpico, dovrebbe andare a Maurizio Mariani. Nonostante l’ufficialità arriverà solo la prossima settimana, tutti gli indizi puntano verso il fischietto della sezione di Aprilia, che avrebbe superato la concorrenza di Sozza e Colombo, quest’ultimo escluso dopo una direzione poco convincente nell’ultima partita di Serie A (Empoli-Lazio).

Mariani, che non è stato designato per nessuna delle gare della 35ª giornata di campionato, ha accumulato 18 presenze in Serie A e 7 direzioni in Champions League in questa stagione, un curriculum che lo mette in corsa per uno degli incarichi più prestigiosi del calcio italiano. La sua designazione ufficiale dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.