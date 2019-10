Cori razzisti in Bulgaria-Inghilterra: la decisione della UEFA

Cori razzisti in Bulgaria-Inghilterra: la decisione della commissione disciplinare UEFA dopo gli episodi durante la gara

Arrivano le sanzioni della commissione disciplinare della UEFA per i vergognosi cori razzisti in Bulgaria–Inghilterra. I tifosi bulgari, infatti avevano rivolto i soliti comportamenti razzisti nei confronti di alcuni giocatori inglesi e avevano fischiato l’inno dell’Inghilterra.

Come riportato da Sky Sport, la UEFA ha così deciso: una partita a porte chiuse per la Bulgaria e un’altra scatterà se vi saranno episodi analoghi, 85.000€ di multa e l’obbligo di esporre il messaggio “No to racism”.