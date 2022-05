Cori razzisti, Izzo risponde: «Orgogliosissimo di essere napoletano»

Il difensore del Torino Izzo ha risposto via social ai cori razzisti nei suoi confronti durante il match contro il Verona

Armando Izzo, difensore del Torino, ha risposto via social ai cori di discriminazione territoriale che ci sono stati nei suoi confronti nel corso della partita contro il Verona.

LE PAROLE – «Ognuno di noi dovrebbe essere fiero delle proprie origini, delle proprie radici e della propria identità, io sono orgogliosissimo di essere napoletano e in un mondo multietnico e libero non c’è posto per le discriminazioni!».