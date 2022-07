Cori Zaniolo verso la Lazio, la Roma chiede il patteggiamento alla FIGC. Ultime

Cori Zaniolo, la Roma ha chiesto il patteggiamento alla FIGC per i fatti avvenuti dopo la vittoria in Conference

Costano cari i festeggiamenti della Conference League a Nicolò Zaniolo. Come riportato dal quotidiano Il Tempo, infatti, la Roma ha richiesto il patteggiamento alla FIGC per i cori contro la Lazio in seguito alla vittoria della coppa europea.

La vicenda è destinata così a chiudersi con una sanzione di 4.000 € per giocatore e società.