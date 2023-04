Corsa Champions: il finale di calendario dice Roma

Corsa Champions, chi arriverà al quarto posto in classifica? Il finale di calendario, sulla carta, dice Roma

É possibile davvero tutto nella corsa Champions. Basta osservare le distanze ridotte in classifica; l’andamento tutt’altro che continuo delle partecipanti, tale da far rientrare pure la Juventus nonostante 15 punti di penalizzazione; la quantità di giornate che ancora mancano, con 33 punti da assegnare c’è il tempo per fare tutto; il fattore impegni europei, che coinvolge alcune e non altre come la Lazio e l’Atalanta; infine, si conti anche la condizione psicologica, che consisterà principalmente nell’autostima, a sua volta generata dal vedersi o meno dentro le prime quattro.



Proviamo a considerare in astratto Lazio e Inter favorite dall’essere in questo momento seconde e terze. Attualmente, la Roma sarebbe la prima delle escluse. Ma proprio questo weekend, sulla carta, potrebbe generare il sorpasso sul Milan, avanti di una sola lunghezza, è lui il principale competitor. Perché accada tutto deve andare secondo pronostico: giallorossi in casa che battono la Sampdoria e Milan fermato al Maradona. A quel punto, prima dello scontro diretto di San Siro tra Diavolo e Lupa, ci sarebbero ancora 3 turni dove il calendario è decisamente più favorevole agli uomini di Pioli: Empoli e Lecce in casa, Bologna fuori potrebbero garantire 7-9 punti, mentre per Mourinho le trasferte in casa Toro e Atalanta e l’impegno casalingo con l’Udinese presentano sicuramente difficoltà maggiori.



Il weekend della verità potrebbe arrivare alla giornata numero 34: Atalanta-Juventus, Milan-Lazio e Roma-Inter sono 3 appuntamenti che possono lanciare o bloccare lo sprint finale, nel quale Dybala e compagni si troverebbero favoriti, se si presentassero già dentro le prime 4 o nella corsia di sorpasso. Alla penultima giornata ci sarebbero ancora due scontri diretti come Inter-Atalanta e Juventus-Milan. La Roma, invece, avrebbe un percorso dove teoricamente potrebbe anche incontrare formazioni tranquille, senza forti motivazioni di classifica. Il che non significherebbe essere totalmente al riparo da inconvenienti, come dimostra la storia di molti campionati. Ma un filotto con Bologna-Roma, Roma-Salernitana, Fiorentina-Roma e Roma-Spezia potrebbe essere un’occasione davvero ghiotta per centrare un obiettivo che renderebbe ancora più probabile la permanenza dello Special One per la stagione futura.