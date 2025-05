Corsa salvezza per Verona, Parma, Lecce e Empoli: cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Corsa Salvezza, cosa succede in caso di arrivo a pari punti di Verona, Parma, Lecce ed Empoli? Ecco cosa dice il regolamento

La corsa salvezza in Serie A potrebbe regalare un finale mozzafiato: Verona, Parma, Lecce ed Empoli rischiano di chiudere tutte a 34 punti, spalancando la porta a un’inedita classifica avulsa a quattro squadre. Affinché ciò accada, devono verificarsi tre risultati nell’ultima giornata: vittoria dell’Empoli nello scontro diretto contro il Verona, pari del Parma a Bergamo contro l’Atalanta e successo del Lecce sul campo della Lazio. In questo scenario, il regolamento prevede che si stilino i piazzamenti sulla base dei risultati ottenuti nei confronti diretti tra le squadre a pari punti. La classifica avulsa premia Lecce (12 punti) ed Empoli (11), condannando Parma (4) e Verona (3) alla zona calda.

Secondo la normativa vigente, le prime due della classifica avulsa sarebbero salve automaticamente, mentre le altre due disputerebbero uno spareggio salvezza. Dunque, Lecce ed Empoli proseguirebbero la loro avventura in Serie A, mentre Parma e Verona dovrebbero giocarsi la permanenza in un doppio confronto, andata e ritorno. Determinante, in questa situazione, è stato l’esito degli scontri diretti: Lecce imbattuto e protagonista di vittorie pesanti, Empoli forte anche del successo già ottenuto sul Verona all’andata. Per i gialloblù e i ducali, invece, pesano i troppi pareggi e le prestazioni opache negli incroci chiave. In caso di parità anche nello spareggio, la salvezza verrebbe decisa ai calci di rigore nel match di ritorno, senza tempi supplementari.