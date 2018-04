Costacurta conferma: «Incontro con Ancelotti, ci rivedremo presto»

Le parole del vice-commissario Costacurta in merito all’incontro di ieri sera a Roma con Fabbricini e Carlo Ancelotti: sarà lui il prossimo ct dell’Italia?

Iniziano a filtrare meno certezze riguardo la nomina di Carlo Ancelotti come prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il nome dell’ex tecnico di Bayern Monaco, Psg, Real Madrid, Milan, Juventus e Chelsea è in pole position per raccogliere l’eredità di Ventura e Di Biagio. Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola visto che per la panchina azzurra circolano anche altre ipotesi. Nella serata di ieri, in un hotel di Roma, è andato in scena un incontro tra Ancelotti, il commissario straordinario della Figc, Fabbricini, e il vice-commissario Billy Costacurta. Quest’ultimo, interpellato dai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione inerente alla trattativa con l’ex allenatore del Milan.

Di seguito le dichiarazioni di Costacurta in merito all’incontro con Ancelotti e Fabbricini: «Ancelotti era a Roma per motivi personali, ufficialmente non abbiamo parlato di Nazionale perché siamo ligi alle regole. Abbiamo solamente scherzato sull’opportunità ma non c’è stato modo di affrontare seriamente l’argomento. C’è una visione che potrebbe vedere Carlo sulla panchina dell’Italia, entro il 20 maggio sapremo chi sarà il nuovo commissario tecnico azzurro. In questi casi bisogna affrontare questioni e argomenti di tipo economico e di programma, ci sarà un altro incontro ma non sappiamo ancora di preciso quando».