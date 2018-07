Costacurta a 360°: «Il Milan è casa mia, potrei tornare. Seconde squadre? Una vittoria»

Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, Alessandro Costacurta ha toccato diversi temi, dal Milan alla Nazionale

Alessandro Costacurta ha lasciato ha parlato a 360° ai microfoni del Corriere dello Sport, partendo dal suo lavoro svolto come vice commissario della FIGC: «Festeggio sei mesi esatti domani: abbiamo fatto tanto e credo bene. La finale dell’europeo Under 19 raggiunta dalla nostra Nazionale è l’ultimo picco. Prima c’era stata l’Under 17, sconfitta anche lei in finale. Ai punti siamo la Nazionale migliore. Non abbiamo vinto, ma i risultati sono radici forti per il futuro». L’Under 19 ha fallito, ad un passo dal traguardo, la possibilità di laurearsi campione d’Europa. Costacurta guarda il bicchiere mezzo pieno: «Ora i nostri club devono avere il coraggio di puntare sui ragazzi: fateli giocare. Il Portogallo era più esperto, molti hanno spazio nelle seconde squadre o in club europei. Il campionato Primavera non basta. Le malizie le impari in serie C e in B contro gente che a un ragazzino gliela fa sudare. Esci più scafato da certe categorie. E poi c’è l’eredità lasciata alla Nazionale: non siamo così a secco di talenti».

Le seconde squadre dovrebbero fare il loro ingresso nel calcio professionistico quest’anno ma, a detta di molti, l’esperimento per ora è da considerarsi un flop: «La Juventus vince da 7 anni: è un club illuminato. Le richieste erano 7-8, i posti due. Il Milan non ce l’ha fatta e non c’era più tempo per rimpiazzarlo. Non è un flop, ma una prima vittoria, un inizio. Si toglie spazio a grandi piazze? Non scherziamo su. Ci sono 80 squadre tra B e C e molte non riescono a sostenersi. Ogni anno ne saltano tante. Le seconde squadre non tolgono spazio a nessuno. Il calcio deve essere sostenibile. Si può far sparire un club come il Bari? Io a ottobre andrò via, ma spero di uscire tra gli insulti e i ‘vaffa’ pur di difendere la scelta sacrosanta delle seconde squadre. Il campionato Primavera non basta, le malizie le impari in B e in C contro avversari scafati: i pari età stranieri sono più pronti, si punta su di loro».

Sul Mondiale e su Mancini: «Mettiamola così: quello delle Nazionali è il nuovo calcio romantico, delle sorprese, delle grandi storie e imprese. Il vecchio calcio, inteso proprio come il romanticismo dei non favoriti, è rinato con la Croazia. Il calcio di oggi è fatto di spettacolo, il calcio dei sogni però appartiene ora alle Nazionali. Mancini? Lo conosco da trent’anni, è un entusiasta. Il Mondiale ha aiutato l’italia a non considerarsi l’ultima ruota del carro. L’eliminazione con la Svezia è stata vissuta come una vergogna, ma pure altre grandi al Mondiale sono cadute con loro: il calcio è livellato. Non esserci andati dà fastidio e non deve ripetersi. Può capitare di perdere con la Svezia, non può essere la regola. L’entusiasmo però è tornato, adesso servono subito i risultati contro Polonia e Portogallo in Nations League».

Quando poi Costacurta parla del suo futuro, le idee sembrano chiarissime: «Tornerò a Sky per continuare a studiare e procedere nel mio percorso da dirigente. È quella la mia strada e, grazie al presidente Giovanni Malagò, al commissario Roberto Fabbricini e alla presenza del direttore generale Michele Uva, ho fatto una bellissima scuola. Poi vedremo se il mio futuro sarà in Federazione, Lega o in un club. Il Milan è casa mia, non ho mai rotto con nessuno. Leonardo è un mio amico. Non lo escludo».