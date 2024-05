Costacurta: «Inzaghi fa stare bene i calciatori. L’Inter è un PIACERE da vedere in campo. I 3 migliori nerazzurri sono stati…»

Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera dell’Inter e ha fatto gli elogi a Inzaghi

Colonna del Milan e oggi affermato opinionista, Billy Costacurta racconta al Corriere della Sera le sue sensazioni a proposito dello scudetto dei cugini interisti.

LA SECONDA STELLA – «Credo che ci sia solo da battere le mani. Oggettivamente bisogna riconoscere che hanno svolto un lavoro straordinario, vincendo con un’organizzazione di gioco incredibile».

UN CICLO COME LA JUVE – «Con Conte ci sono state annate in cui i bianconeri hanno primeggiato mostrando una manovra ariosa. Ma quest’anno, diciamoci la verità, era un piacere vedere l’Inter per come si muoveva in campo. Come succedeva nella scorsa stagione con il Napoli di Spalletti: quest’anno non mi sta divertendo, forse è tornato agli antichi splendori solo nel secondo tempo della partita di Monza».

IL NERAZZURRO CHE HA IMPRESSIONATO – «Lautaro, per come svolge il ruolo di capitano. É cresciuto, è diventato altruista, un giocatore totale»

IL NUCLEO ITALIANO – «Sono loro ad aver sorpreso. Darmian, Acerbi, Barella hanno disputato una stagione eccezionale. La mia personale classifica di nerazzurri incisivi è formata da Lautaro, Calhanoglu e Barella».

SIMONE INZAGHI – «Ricordiamoci che un anno fa veniva criticato e di questi tempi, dopo la sconfitta interna col Monza, rischiava la panchina. Mi hanno colpito la sicurezza e la calma che ha dimostrato neo momenti difficili. Ci incrociamo da almeno tre decenni: ogni giocatore vorrebbe un tecnico così in grado di trasmettere serenità. Fa stare bene i calciatori».