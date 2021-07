Costacurta: «Così scelsi Mancini, conosceva tutto delle Under dell’Italia»

Alessandro Costacurta è stato tra i fautori della scelta di Mancini alla guida della Nazionale: le sue parole sul ct azzurro

«Tutto nasce casualmente, lui era a Roma con lo Zenit. Lui cominciò a raccontarmi i calciatori che sarebbero potuti essere fondamentali per la Nazionale dei prossimi 10 anni, conosceva perfettamente i giocatori dell’Under 20 e dell’Under 19. Conoscendolo pensai che avrebbe potuto portarci fuori dalle tenebre ma non pensavo così in alto».