Belgio, Courtois: «Italia? Dobbiamo respingerli come fatto col Portogallo»

Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del passaggio ai quarti di finale di Euro 2020: ora sfida all’Italia.

«Direi lo sforzo collettivo, aver lottato fino alla fine, abbiamo lavorato tutti insieme per respingere gli assalti del Portogallo. Questa deve essere la nostra mentalità anche contro l’Italia, poi non so se arriveremo a vincere. Speriamo solo che De Bruyne e Hazard siano disponibili».