Secondo studi economici, i benefici dell’operazione Cristiano Ronaldo supereranno presto i costi per comprare il portoghese dal Real

L’acquisto di Cristiano Ronaldo, come è stato ripetuto nelle ultime settimane, non ha solamente un valore puramente sportivo ma soprattutto economico. Il confine tra le due parti è molto sottile e la Juve, comprando il portoghese, si è assicurato anche l’impero economico che il cinque volte Pallone d’Oro possiede. Secondo uno studio di Kmpg (ente che ha studiato l’impatto di Ronaldo sul nostro calcio), nel giro di 2-3 stagioni i bianconeri potrebbero beneficiare di quasi 100 milioni in più in ricavi. Che permetteranno alla Juve di sfondare il tetto dei 500 milioni di fatturato. Spiega Andrea Sartori, global head of sport di Kmpg: «Crediamo che Ronaldo possa essere un acceleratore della crescita della Juve che ha già registrato durante gli anni di presidenza di Andrea Agnelli. In due o tre stagioni la Juventus raggiungerà il mezzo miliardo di fatturato».

Lo studio fa notare che il rapporto tra il costo pagato per i trasferimenti record e i ricavi operativi del club compratore è rimasto stabile al 22% negli ultimi 10 anni, con l’eccezione del passaggio di Neymar al Psg l’anno scorso (costo 222 milioni, pari al 42% dei ricavi del Psg). Il costo di acquisto di Ronaldo è pari al 28% dei ricavi della Juventus per la stagione di cui è disponibile l’ultimo bilancio, quella conclusa il 30 giugno 2017. Il calciatore ha firmato un contratto di 4 anni con la Juventus, pertanto il costo totale verrà spalmato nell’arco di 4 bilanci con un ammortamento annuo di 29,25 milioni. Poi c’è il costo dello stipendio. Kpmg dice che, secondo quanto è stato scritto sui giornali, il club si è impegnato a pagare uno stipendio netto di 30 milioni all’anno, pari a un costo lordo totale annuo di 55-56 milioni per la società. Questo rappresenta il 21% del costo totale del personale della Juventus nel bilancio al 30 giugno 2017 (pari a 262 milioni). Basandosi su questi calcoli, Kpmg rileva che: «il costo annuo dell’acquisto di Ronaldo sui bilanci della Juventus sarà intorno a 85 milioni di euro o 340 milioni nel periodo di contratto di 4 anni».

Un ruolo fondamentale ce l’avranno le entrate. A partire dallo stadio. La Juventus ha aumentato del 30% in media gli abbonamenti al campionato per questa stagione e ha già venduto tutte le tessere (29.500). Kpmg stima che mantenendo gli stessi abbonati la Juve può incassare 33-34 milioni, rispetto ai 24 milioni del 2017. Considerando anche i biglietti venduti ai non abbonati, in totale dal campionato la società potrebbe incassare 48-52 milioni. Aggiungendo i biglietti di Ucl, secondo il piazzamento Kpmg stima che la Juve potrebbe raggiungere in totale (campionato più Ucl) dallo stadio incassi tra i 55 e i 70 milioni in questa stagione. Sarebbe un aumento rispetto ai 47 milioni del 2016-2017 e alla stima di 45-50 milioni dell’ultima stagione. Poi ci sono i diritti tv, la voce più importante. In base alle nuove regole della Serie A la Juventus incasserà meno degli anni precedenti.

I diritti Uefa invece da quest’anno aumentano, e dipenderanno dai risultati della Juventus e da quelli delle altre squadre italiane. Kpmg fa una disamina analitica per ogni turno raggiunto dal club in Ucl. In caso di eliminazione nella fase a gironi i ricavi sarebbero 65-75 milioni, uscendo agli ottavi 85-95 milioni. In caso di eliminazione ai quarti, come l’anno scorso, i ricavi sarebbero 95-105 milioni, circa 20-30 milioni in più dell’ultima stagione. Con le semifinali il club incasserebbe 105-115 milioni. Arrivando in finale il club riceverebbe 120-130 milioni.In totale, la Juventus potrebbe ricevere dai diritti tv nazionali e internazionali una somma oscillante tra circa 190 milioni e 255 milioni.

Ma la reale opportunità di crescita per la Juventus – fa notare Kpmg – è nello spazio commerciale. I bianconeri devono capitalizzare l’acquisizione di Ronaldo soprattutto nella vendita di magliette e altri prodotti (merchandising) e nelle sponsorizzazioni, un’area nella quale i principali club europei in questa area hanno incassato più del doppio rispetto ai 120 milioni della Juventus. Inoltre Kpmg rileva che ci sarà un aumento dei “follower” sui social media, anche solo per il fatto che Ronaldo con i suoi 332 milioni ha sei volte i seguaci della Vecchia Signora (55 milioni) e circa 100 milioni più del Real Madrid. L’esposizione di Ronaldo in Asia, America del Sud e Centrale e gli Stati Uniti aiuterà il club a creare un marchio più globale che potrebbe generare ricavi più elevati.