Cremonese, Alvini: «Obiettivo salvezza e l’unione dà la forza per arrivare al traguardo»

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, si è raccontati ai microfoni di SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

CREMONESE – «Abbiamo fatto una campagna acquisti mirata, inserendo diversi giocatori a una base che già c’era lo scorso anno. Il gruppo sta diventando squadra e siamo in un periodo di conoscenza per giocarci il nostro obiettivo, ovvero la salvezza. Sono convinto che l’unione dia la forza per arrivare a qualsiasi traguardo».

MOTTO – «Io penso positivo, il mio motto è: divertiti e sorridi, la vita è bella».

PERCORSO – «Sono partito dal basso e non ho avuto la visibilità come altri giocando ad alti livelli. Passo dopo passo sono riuscito ad arrivare fino alla Serie A e devo ringraziare ogni società che mi ha dato fiducia».