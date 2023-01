Cremonese, Ballardini: «Non meritavamo di vincere»

Le parole di Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, nel post partita della gara contro il Bologna. I dettagli

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della gara tra Bologna e Cremonese, terminata 1-1.

PAROLE – «All’inizio mi è piaciuto l’approccio, poi il Bologna è venuto fuori e nella seconda parte siamo stati più in partita. Solidità difensiva ne abbiamo avuto, ma dobbiamo diventare più bravi nella gestione della palla. Qualche errore di troppo nelle uscite e in costruzione, è necessario mettere più sicurezza e tranquillità su queste cose. Più consapevolezza. Possiamo uscire meglio con la palla tra i piedi. La Cremonese non meritava di vincere, ma non meritava neanche di perdere. Il risultato dunque è giusto».