Cremonese, per la porta piace Radu dell’Inter: le ultime

La Cremonese si sta guardando intorno per il ruolo di portiere: Radu è uno dei nomi nella lista di Braida

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è senza dubbio Radu. Il portiere rumeno è chiuso da Handanovic, dall’arrivo di Onana e dal rinnovo di Cordaz. Sarebbe la quarta scelta, troppo per un ragazzo che ha voglia di emergere.

La Cremonese in questo senso potrebbe essere una ancora di salvezza per l’estremo difensore. Braida ha messo il suo nome in cima alla lista dei desideri per la porta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.