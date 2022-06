Cremonese, parla il d.s.: «Gaetano lo riprenderemmo subito, ma...»

Il d.s. della Cremonese Giacchetta ha parlato del calciomercato dei grigiorossi e del possibile asse con il Napoli

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del possibile asse di mercato con il Napoli.

GAETANO – «Penso che Gaetano andrà in ritiro col Napoli ma se ci fosse possibilità di parlare col Napoli e di riaverlo… lo abbracceremmo ben volentieri. Ruolo? Il mister Pecchia l’ha fatto giocare in più ruoli: da sottopunta, esterno e in mezzo al campo. La verità è che Gaetano la sua posizione se l’è sempre trovata perché sa giocare innanzitutto e poi perché ha tanta qualità. Almeno in Serie B, indipendentemente da dove giocava, faceva bene. Secondo me il suo ruolo è a centrocampo, nel 4-2-3-1 dunque va nei due di centrocampo».

ZANOLI E ZERBIN – «C’è una grande attenzione sui giovani. I giovani del Napoli possono interessare a noi come ad altri. Ad ogni modo noi li attenzioniamo».