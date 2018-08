Cremonese-Pescara, 1ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con risultato, gol, highlights e sintesi

E’ iniziata la Serie B, con Cremonese–Pescara che sta già infiammando la cadetteria. Di fronte le due squadre con gli allenatori più esperti del campionato: da una parte Andrea Mandorlini, dall’altra Bepi Pillon.

SINTESI PRIMO TEMPO – La Cremonese spinge, ma non riesce a sfondare il muro eretto da Fiorillo. Fino al 30′, quando Castrovilli punisce il portiere del Pescara mandando in vantaggio i lombardi. Abruzzesi in apnea.