Genoa, Criscito: «Sirigu ideale sostituto di Perin. Ho pensato al ritiro»

Domenico Criscito racconta la nuova stagione e il suo periodo buio superato: ecco le parole del capitano del Genoa

Domenico Criscito si racconta a Il Secolo XIX.

SIRIGU – «Conosco Salvatore da tanti anni ed è una scelta perfetta. Perin è un portiere di grande carattere e che dà sicurezza. Per sostituirlo serviva uno come Sirigu e la società si è mossa nel modo migliore. Sappiamo che servono rinforzi e i dirigenti si stanno già muovendo per farli arrivare, non ho dubbi su questo».

BALLARDINI – «Scelta giusta, dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto da gennaio in poi. Sappiamo che sarà molto complicato, perché neopromosse come Salernitana e Venezia mancano dalla Serie A da tanti anni e sono ambiziose. Da capitano devo pensare prima di tutto alla squadra. L’obiettivo quest’anno dev’essere prima di tutto una salvezza tranquilla, senza i patemi delle ultime stagioni».

RITIRO – «Un anno fa vivevo il periodo più buio, pieno di domande, pensando anche al ritiro, ora ho voglia di andare avanti a lungo».