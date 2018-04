Il centrocampista è stato riscattato dall’Atalanta. Cristante non resterà in nerazzurro: Inter, Juventus e Lazio su di lui

L’Atalanta ha riscattato Bryan Cristante. Il centrocampista classe 1995, autore di un’ottima stagione (ha realizzato 8 gol in campionato e 3 in Europa League) era arrivato a Bergamo dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’Atalanta ha deciso di confermare il giocatore e ha esercitato l’opzione di riscatto per soli 4,5 milioni di euro. Un vero e proprio affare per il club orobico che ora potrà rivendere il centrocampista al migliore offerente.

La valutazione di Cristante ha giù subito un’impennata: il presidente Percassi chiede più di 25 milioni di euro per lasciar andare il suo gioiello. Sulle tracce del centrocampista scuola Milan ci sono Lazio, Juventus e Inter. I tre club hanno già chiesto informazioni all’Atalanta e sono pronti a scatenare una vera e propria asta. Il centrocampista italiano fa gola in particolare alla Lazio che è pronta a trattare con l’Atalanta in caso di qualificazione alla Champions League.