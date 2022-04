Cristiano Ronaldo, 100 gol in Premier League: dedica al figlio scomparso per il fuoriclasse portoghese

Tornato titolare dopo la tragica scomparsa del figlio nascituro, Cristiano Ronaldo ha subito trovato la via del gol contro l’Arsenal accorciando le distanze sul 2-1.

Per il portoghese si tratta del 100esimo gol in Premier League che lo fa diventare il primo calciatore al mondo ad aver realizzato 100 reti sia in Premier sia in Liga. Dopo la marcatura Cristiano alzato un braccio verso il cielo per dedicarla al bimbo.