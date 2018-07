Juve, arriva Cristiano: lo allenerà Dolcetti ma nessuno potrà vederlo

Cristiano Ronaldo è in arrivo in Italia. Lunedì il primo allenamento alla Continassa ma non troverà Allegri, bensì Dolcetti

Cristiano Ronaldo day…atto secondo! Il portoghese, dopo il bagno di folla al momento del suo arrivo in Italia per le visite mediche, le firme e la presentazione ufficiale, è pronto a riabbracciare, simbolicamente, la Juventus e il suo popoli. Il giocatore arriverà a Torino tra oggi e domani e lunedì scenderà in campo con i colori bianconeri addosso per il suo primo allenamento da giocatore della Juventus. Alla Continassa però non troverà il gruppo bianconero al completo perché la squadra è impegnata nella tournée negli States.

Il campione lusitano si allenerà a Torino con i reduci dal Mondiale (tra gli altri anche Gonzalo Higuain, vicino alla cessione, e Paulo Dybala). La Continassa sarà blindata e sarà possibile vedere CR7 solo attraverso i canali ufficiali della Juventus. Ad allenare i muscoli di CR7 e compagni non ci sarà Massimiliano Allegri ma Aldo Dolcetti, uomo di fiducia del mister bianconero. Una dozzina di giorni intensi di allenamento prima dell’uscita ufficiale, il 12 agosto, a Villar Perosa, per il vernissage tra Juventus e Juventus B dove ci sarà il tutto esaurito e la Juve ha pronto un piano sicurezza degno di un capo di Stato.