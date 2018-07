Cristiano Ronaldo alla Juve: cifre, contratto, stipendio, ingaggio, prezzo e sponsor dell’operazione più importante del calciomercato italiano

Si fa sul serio. Cristiano Ronaldo alla Juve è ormai soltanto una questione di tempo. Florentino Perez si sta ammorbidendo con il passare delle ore, il giocatore è disposto a metterci la faccia per ottenere il via libera dal Real Madrid e la famiglia Agnelli ha avallato l’operazione di mercato più importante della storia del calcio italiano. Lo sbarco di Cristiano Ronaldo non avverrà nelle prossime ore. Forse nemmeno nei prossimi giorni: sulla data dell’arrivo a Torino resta fitto il mistero. E probabilmente soltanto la sua irruzione nella città della Mole potrà scacciare via i mormorii del mondo intero. In questo momento, tuttavia, lo scenario intorno alla trattativa starebbe cambiando. Almeno per quanto concerne le cifre in ballo, ben diverse da quelle prospettate nei giorni in cui il pentolone CR7 è scoppiato. Marca, in questo senso, regala una dimensione molto chiara di quanto ammonterà il costo complessivo del colpo del secolo: 320 milioni di euro. Cifra mostre, comprensiva di costo del cartellino e stipendio. Ma ben diversa dai 220 milioni di euro ipotizzati e ventilati fino a qualche ora fa.

Il quotidiano spagnolo spiega con chiarezza i contorni della vicenda. La clausola stabilita a tavolino da Cristiano Ronaldo e Florentino Perez qualche mese fa potrebbe essere rivista, ma al rialzo. Perché il Real Madrid ha in mano una ricchissima offerta dalla Cina da 200 milioni di euro per il cinque volte Pallone d’Oro e da Madrid pretendono che questa proposta venga pareggiata. L’intervento della Fiat, in questo caso, può risultare determinante: Exor ha dato l’ok per irrorare questi capitali nella direzione della casa blanca, per cui la Juventus potrebbe ritrovarsi a spendere una somma pari a 200 milioni di euro soltanto per il cartellino. A questi vanno poi aggiunti i trenta milioni di euro garantiti per quattro stagioni a Cristiano Ronaldo, che ha già accettato tutte le condizioni che la Vecchia Signora ha posto in sede di negoziazione. Dalla Spagna, dunque, l’indicazione sulla cifra è molto chiara: CR7 alla Juve è un colpo da 320 milioni di euro.