Cristiano Ronaldo Mondiale, l’annuncio del campione portoghese. L’importante decisione in vista della fine della stagione: sarà l’ultima!

Cristiano Ronaldo Mondiale, a 41 anni il campione portoghese si prepara per l’ultimo grande torneo mondiale, con l’obiettivo di coronare una carriera leggendaria

L’icona del calcio portoghese, Cristiano Ronaldo, ha annunciato che la Coppa del Mondo del 2026 sarà l’ultima della sua straordinaria carriera. All’età di 41 anni, l’attaccante dell’Al Nassr ritiene che sarà il momento giusto per appendere gli scarpini al chiodo, un annuncio che segna un’epoca per il calcio mondiale.

Il ritiro dal calcio e l’ultima sfida mondiale

«Assolutamente sì», ha risposto CR7 quando gli è stato chiesto se il prossimo Mondiale sarà l’ultimo. «Avrò 41 anni e credo che sarà il momento», ha dichiarato durante un forum sul turismo in Arabia Saudita. Ronaldo ha anche parlato del suo ritiro dal calcio professionistico, affermando che il momento è ormai vicino: «Siamo onesti, quando dico presto, probabilmente significa uno o due anni in più».

Portogallo in corsa per la qualificazione e il sogno di CR7

Il Portogallo non è ancora matematicamente qualificato per la prossima Coppa del Mondo, ma potrebbe assicurarsi un posto con una vittoria contro l’Irlanda giovedì. La migliore campagna di Cristiano Ronaldo in un Mondiale con il Portogallo è stata il quarto posto nel Mondiale di Germania del 2006. Per CR7, il Mondiale 2026 rappresenta l’ultima grande occasione per coronare una carriera già leggendaria con il trofeo più ambito, un’impresa che a 41 anni assumerebbe i contorni di un’impresa epica.

L’eredità di CR7 e il suo impatto sul calcio saudita

Dopo una carriera di successi in Europa, in particolare con il Manchester United e il Real Madrid, CR7 ha firmato un contratto con l’Al Nassr nel 2023, dando il via a un movimento di grandi figure verso il calcio dell’Arabia Saudita, paese che sarà sede della Coppa del Mondo del 2034. La sua decisione ha aperto le porte a numerosi altri campioni, trasformando il campionato saudita in una destinazione ambita per le stelle del calcio internazionale. L’addio di Ronaldo al calcio giocato lascerà un vuoto incolmabile, ma la sua eredità, sia in campo che fuori, continuerà a ispirare generazioni di calciatori e tifosi. La sua ultima danza al Mondiale 2026 sarà un evento da non perdere, un’occasione per celebrare uno dei più grandi atleti di tutti i tempi.

