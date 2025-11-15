Cristiano Ronaldo Mondiale, in quella che può essere l’ultima volta a rischio il debutto dopo l’espulsione contro l’Irlanda

Cristiano Ronaldo Mondiale, il fuoriclasse portoghese rischia di compromettere la sua ultima volta a causa dell’espulsione delle qualificazioni

Il Mondiale del 2026 si preannuncia come il “Last Dance” per molte leggende del calcio, con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in prima fila. Ma per il fuoriclasse portoghese, la strada verso il suo ultimo Mondiale potrebbe iniziare in salita, a causa di un’espulsione che rischia di compromettere il suo debutto.

LA SCONFITTA CON L’IRLANDA E L’ESPULSIONE DI CR7

L’ultimo scontro delle qualificazioni europee per il Portogallo, contro l’Irlanda, ha lasciato un amaro in bocca e due cattive notizie: una sconfitta per 2 a 0, che ha posticipato la qualificazione diretta, e la clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo.

In una serata storta per i lusitani, in svantaggio di due gol già dopo 45 minuti, Ronaldo ha perso la testa. In una situazione insolita, il massimo goleador della storia del calcio ha sferrato una gomitata sulla schiena di un avversario durante una disputa in area. L’arbitro, dopo un’iniziale ammonizione, ha estratto il cartellino rosso dopo la revisione VAR. Per peggiorare la situazione, Ronaldo ha lasciato il campo tra gesti provocatori al rivale e discussioni con la focosa tifoseria celtica.

RISCHIO SQUALIFICA E LE CONSEGUENZE PER IL MONDIALE 2026

L’espulsione di Cristiano Ronaldo mette seriamente a rischio il suo debutto mondiale. L’articolo 14 del Codice Disciplinare della FIFA stabilisce una sanzione “di almeno tre partite o un periodo di tempo adeguato per aggressione (che include gomitate, pugni, calci o morsi; sputi o colpi) a un avversario o altra persona che non sia un ufficiale di gara”. Con un solo match di qualificazione ancora da giocare (contro l’Armenia), una squalifica severa potrebbe escludere Ronaldo dal primo incontro in Nord America, se il Portogallo dovesse ottenere la qualificazione diretta. I lusitani guidano il loro gruppo e possono essere superati solo in caso di sconfitta contro l’Armenia e di una vittoria irlandese-ungherese, considerando la differenza reti. Un’eventuale squalifica di tre partite, dunque, potrebbe far perdere a CR7 la sua ultima occasione di brillare fin dall’inizio del Mondiale.