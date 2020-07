Cristiano Ronaldo o Messi? La risposta di Iniesta

Andres Iniesta ha espresso le proprie considerazioni in merito al paragone tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

L’ex stella del Barcellona Andres Iniesta ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport il paragone tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

«Si sono dette tante cose di Leo, per me è il numero 1 perché ha tutto: passaggio, assist, senso della squadra, dribbling, gol, riesce a essere determinante praticamente in tutte le partite, e da anni. Non ho mai visto un giocatore così decisivo e forte. Se Messi è il numero 1, Cristiano è il 2? Leo è differente, inarrivabile. Poi ognuno ha i propri gusti: ci piace fare confronti, ma per me non sono paragonabili. Anche se segnano praticamente lo stesso numero di gol».