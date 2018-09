Cristiano Ronaldo show: prende in giro il giornalista di J Tv – VIDEO

Cristiano Ronaldo sta prendendo sempre più la scena. Il portoghese ha preso in giro il giornalista di JTv: ecco il video

Cristiano Ronaldo show prima, dopo e durante l’allenamento. Il fenomeno portoghese non ha ancora segnato il suo primo gol in Serie A ma è carico, si è ambientato nel migliore dei modi a Torino e sta trainando il gruppo. Il giocatore della Juventus sfida i suoi compagni al termine di ogni seduta tra tiri al volo, punizioni, rigori e tantissime altre sfide, ma è anche il mattatore delle sedute con un atteggiamento sempre positivo.

Il portoghese si è lasciato andare nel corso dell’ultimo allenamento, prendendo in giro il giornalista di J Tv durante un collegamento con il canale ufficiale bianconero che, lo ricordiamo, non è più su Sky ma è diventato un canale web che trasmette in streaming. Dopo CR7 poi, anche Perin e Pinsoglio hanno pensato bene di prendere in giro il giornalista, proprio sulla scia di Cristiano.